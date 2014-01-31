Вторая волна эпидемии коронавируса в Петербурге идет на спад, но ситуация остается нестабильной

Спад заболеваемости не такой сильный, как в конце прошлого лета.

Вторая волна эпидемии коронавируса постепенно идет на спад, однако таких показателей, как в августе 2020-го года, когда было окончание первой волны, сейчас нет. Информация об этом содержится в справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В августе прошлого года уровень заболеваемости упал до 160 новых случаев заболевания за сутки, на данный момент в Петербурге выявляют ежедневно по более 900 случаев.

В связи с вероятностью роста заболеваемости, в комитете по здравоохранению призывают петербуржцев пройти вакцинацию. Речь идет о тех, у кого нет противопоказаний к вакцине.

На данный момент в городе вакцинировали 306878 человек, полный цикл завершили 200575 человек. На данный момент в пунктах вакцинации есть более 41 тыс. доз препарата.

Ранее специалисты заявили о высокой вероятности нового подъёма заболеваемости COVID-19.

Фото: Piter.TV