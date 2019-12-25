В Смольном заявили о высокой вероятности нового подъёма заболеваемости COVID-19

Уровень заболеваемости коронавирусом в разы выше, чем в августе прошлого года.

Согласно данным межведомственного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции от 12 марта, в Петербурге наблюдается медленное снижение второй волны COVID-19. Однако уровень заболеваемости коронавирусом в разы выше, чем в августе прошлого года.

Вероятность нового подъёма остается высокой. Для создания коллективного иммунного барьера на пути распространения вируса необходимо более активное участие жителей Петербурга в прививочной кампании, особенно это касается молодых людей (от 18 до 35 лет) отметили в межведомственном совете.

Отмечается, что после введения более 485 тыс. доз вакцины в Северной столице не зарегистрировали ни одного случая тяжёлых осложений.

Также в Смольном обсуждают ограничения для третьей волны коронавируса.

Фото: Piter.TV