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В Смольном заявили о высокой вероятности нового подъёма заболеваемости COVID-19
Сегодня, 14:15
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kraratau27

В Смольном заявили о высокой вероятности нового подъёма заболеваемости COVID-19

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Уровень заболеваемости коронавирусом в разы выше, чем в августе прошлого года.

Согласно данным межведомственного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции от 12 марта, в Петербурге наблюдается медленное снижение второй волны COVID-19. Однако уровень заболеваемости коронавирусом в разы выше, чем в августе прошлого года. 

Вероятность нового подъёма остается высокой. Для создания коллективного иммунного барьера на пути распространения вируса необходимо более активное участие жителей Петербурга в прививочной кампании, особенно это касается молодых людей (от 18 до 35 лет)

отметили в межведомственном совете. 

Отмечается, что после введения более 485 тыс. доз вакцины в Северной столице не зарегистрировали ни одного случая тяжёлых осложений. 

Также в Смольном обсуждают ограничения для третьей волны коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: covid 19, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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