В Смольном обсуждают ограничения для третьей волны коронавируса

При этом оценка существующей эпидемиологической ситуации не дается и прогнозы не делаются.

В Петербурге начали подготовку к третьей волне коронавируса. Рекомендации по ограничениям подготовит вице-губернатор Олег Эргашев по поручению Александра Беглова. Об этом пишет "Фонтанка".

Стоит отметить, что оценка существующей эпидемиологической ситуации в городе не дается, также не делается никаких прогнозов. В Смольном считают, что губернатор просто хочет обобщить опыт второй волны, чтобы лучше управлять ситуацией во время третьей. О смягчении существующих ограничений речи пока не идет.

В Смольном признали, что пандемия коронавируса в Петербурге успокаивается крайне медленно. По данным на 9 марта, доля тяжелых больных в стационарах составляет 26%. На ИВЛ находятся 212 пациентов. Это почти в 2 раза меньше, чем в декабре 2020 года. В городе развернуто 6 924 коек для пациентов с КОВИД, 1779 из них (25,7%) свободно.

Ранее мы писали, что более 115 тысяч петербуржцев получили бесплатные лекарства при лечении COVID-19.

Фото: Piter.TV