Доля пациентов, получающих бесплатные лекарственные препараты, увеличилась.

Более 115 тысяч петербуржцев получили бесплатные лекарства при лечении COVID-19. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 8 марта, распространяемой пресс-службой Смольного.

Доля пациентов, получающих бесплатные лекарственные препараты, увеличилась. Кроме того, выросло и общее количество пациентов, завершивших лечение и получивших бесплатные лекарства.

Общее количество пациентов, завершивших лечение и получивших бесплатные лекарства, увеличилось за неделю на 8,5 % и составило 115 057 человек. Увеличилась на 5 % доля пациентов, получающих бесплатные лекарственные препараты, в амбулаторном звене она составляет сейчас 91,5 %. Все амбулаторные пациенты, которым показано фармакологическое лечение, получают бесплатную лекарственную терапию – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv