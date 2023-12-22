В Петербурге суд рассмотрит дело о конфискации имущества Невзорова* в закрытом режиме

Следующее заседание состоится 24 мая.

Октябрьский районный суд Петербурга начал рассматривать административное исковое заявление прокурора города к Александру Невзорову* и его супруге Лилии. Отмечается, что иск подали в защиту интересов РФ и неопределенного круга лиц. Об этом 21 мая сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем tg-канале.

Речь идет об иске о запрете деятельности объединения на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности, обращении в доход страны имущества, которое используется для осуществления экстремистской деятельности и принадлежит объединению.

Дело рассматривается в закрытом режиме, поэтому, уважаемые коллеги, это максимум. Дарья Лебедева, руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга

Следующее заседание состоится 24 мая.

Городская прокуратура проверила два участка в поселке Лисий Нос, принадлежащих Александру Невзорову*. Установлено, что он приобрел их незаконно, нарушая указ "О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в РФ". На момент получения земли комитет по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии не издавал выкупа о распоряжении и выкупе расчетной стоимости.

Ранее мы рассказывали о том, что Александра Невзорова* оштрафовали в Петербурге на 40 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV

* Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.