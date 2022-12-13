Прокуратура потребовала изъять у Невзорова* 2 участка в посёлке Лисий Нос

В ведомстве утверждают, что земля была приобретена незаконно.

В Приморский районный суд Петербурга поступил иск прокуратуры с требованием изъять у журналиста Александра Невзорова* 2 участка в посёлке Лисий Нос. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.

В ведомстве уверены, что земля была приобретена незаконно. На момент получения Невзоровым* участка комитет по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии не издавал выкупа о распоряжении и выкупе расчётной стоимости.

Прокуратура настаивает на изъятии земли и признании прав собственности города на неё. Пока материалы дела переданы суде и не приняты к производству.

Ранее мы сообщили о том, что суд вернул ещё одно дело в отношении Невзорова* в прокуратуру. Оно касалось статьи о разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства.

Фото: Замир Усманов / ТАСС



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