Суд вернул дело в отношении Невзорова* в прокуратуру

Материалы были составлены с нарушениями и переданы в хаотичном порядке.

Приморский районный суд Петербурга вернул в прокуратуру материалы дела в отношении журналиста Александра Невзорова*. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столице.

Напомним, что в отношении журналиста было возбуждено административное дело по факту разжигания ненависти и унижение человеческого достоинства. Однако выяснилось, что материалы дела составили с нарушениями. Так, не предоставлено данных о том, получил ли сам фигурант копии документов.

Кроме того, материалы были переданы суду в хаотичном порядке, не были сшиты и пронумерованы. Наконец, отсутствовала опись.

Ранее мы сообщили о том, что стрелявшего в ОМОН мужчину обвинили в подготовке теракта в Петербурге.

Фото: Piter.TV

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом