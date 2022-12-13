Стрелявшего в ОМОН мужчину обвинили в подготовке теракта в Петербурге

Арест фигуранта будет продлён по решению суда.

Куйбышевский районный суд Петербурга намерен продлить арест мужчине, стрелявшего в сотрудника ОМОН в феврале 2023 года. Обвиняемому вменяют не только покушение на убийство, но и покушение на совершение теракта. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Установлено, что обвиняемый имел при себе оружие и бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Кроме того, он изготовил свыше 520 листков бумаги с разными надписями, среди которых были призывы к посягательству на жизнь государственного деятеля. Мужчина намеревался раскидать листы на месте большого скопления людей.

Напомним, что инцидент с фигурантом двух дел произошёл 24 февраля у Гостиного двора. Обвиняемый дважды выстрелил в сотрудника ОМОН. Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Изначально признал свою вину только частично, но сейчас сознался полностью. Решение о продлении ему меры пресечения в виде ареста будет принято в ближайшее время.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга