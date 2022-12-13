В Петербурге завели административное дело о разжигании ненависти против Невзорова*

По решению прокуратуры Приморского района Петербурга, в суд было направлено административное дело в отношении журналиста Александра Невзорова* за разжигание ненависти. Об этом пишет ТАСС.
Под статью о возбуждении ненависти либо вражды попали материалы YouTube-канала журналиста. Также они попали под статью об унижении человеческого достоинства.
Дело рассмотрят в райсуде.
Ранее мы сообщили о том, что концерт Jah Khalib отменили в Петербурге.
Фото: Piter.TV
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом
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