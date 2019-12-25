Александра Невзорова* оштрафовали в Петербурге на 40 тыс. рублей

На него составлен протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация материалов в интернет без пометки иностранного агента).

Приморской районный суд привлек к административной ответственности бывшего депутата Госдумы Федерального собрания РФ Александра Невзорова* по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация материалов в интернет без пометки иностранного агента). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 5 декабря.

По данным суда, Невзоров* 8 августа 2023 года в своем телеграм-канале разместил публикацию без указания на то, что материал произведен и (или) распространен иностранным агентом или касается деятельности иностранного агента. Суд оштрафовал фигуранта на 40 тыс. рублей.

Ранее Невзорова* уже штрафовали по этой статье: в июле, августе и октябре 2023-го. СПбГУ, "Первый канал" и Московская семинария в январе отступились от него.

Фото: Piter.TV

* признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.