СПбГУ и Московская духовная семинария заявили, что обвиняемый никогда у них не обучался. При этом даже в биографии публициста на ТАСС указано, что обвиняемый учился на филологическом факультете Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне СПбГУ), но не закончил его.

Стало известно, что СПбГУ, "Первый канал" и Московская духовная семинария отступились от журналиста Александра Невзорова* на заседании суда о "феках об армии". Об этом 11 января пишет SOTA из Басманного суда Москвы.

В суде сторона обвинения огласила характеристику публициста. "Первый канал" назвал журналиста журналиста "обычным сотрудником", в то время как с 2006 года он был советником гендиректора канала Константина Эрнста.

СПбГУ и Московская духовная семинария заявили, что обвиняемый никогда у них не обучался. При этом даже в биографии публициста на ТАСС указано, что обвиняемый учился на филологическом факультете Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне СПбГУ), но не закончил его.

В суде также прозвучало заключение экспертов, которые отметили отсутствие ссылок на источники информации и выявили "негативную оценку действий армии" и "враждебное отношение к народу России и российским журналистам".

Напомним, что в июне прошлого года Басманный суд арестовал участок Невзорова* в Петербурге стоимостью около 8 млн рублей. Арест наложили в рамках уголовного дела о дискредитации ВС РФ, возбужденного 22 марта. По некоторым оценкам СМИ, участок стоит около 8 миллионов рублей. Также 6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста. С 22.04.2022 Невзоров Александр Глебович признан СМИ-иноагентом на территории России

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом