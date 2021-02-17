В Петербурге суд вновь продлил художнице Саше Скочиленко содержание в СИЗО

Девушка будет находиться в СИЗО до 1 августа этого года.

В четверг, 30 июня, Василеостровский районный суд Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Александры Скочиленко. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Художницу обвиняют по статье о фейках ВС РФ. Девушка будет находиться в СИЗО до 1 августа этого года.

Напомним, Александра была арестована за замену ценников в супермаркете. Информация, по версии следствия, содержала в себе фейки о действиях ВС РФ. Адвокат пытается оспорить заключение под стражу. Несколько недель Скочиленко почти ничего не ела и содержалась в неудовлетворительных условиях. Дело в том, что у художницы аутоимунное заболевание и особая диета. На данный момент, после широкого резонанса в СМИ, обращений депутатов и омбудсмена Светланы Агапитовой, девушку обеспечивают горячим безглютеновым питанием.

Ранее художницу Скочиленко на несколько недель отправили на психиатрическую экспертизу.

Фото: Piter.tv