Женщина распространяла "дискредитирующую информацию" о ВС РФ на ценниках в магазине Петербурга

Полиция Петербурга возбудила еще одно уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. Женщина подменила ценники на листки с дискредитирующей информацией, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 31 марта в одном из сетевых магазинов. Сотрудники заметили бумажный листок в виде ценника с текстом, компрометирующим Российскую Армию. В ходе проверки обнаружили еще два подобных листка.

Подозреваемую задержали 11 апреля. 31-летнюю женщину изобличили в совершении указанного преступления.

Ранее стало известно о том, что за дискредитацию армии оштрафовали более 30 петербуржцев.

Фото: Piter.tv