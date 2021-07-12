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Женщина распространяла "дискредитирующую информацию" о ВС РФ на ценниках в магазине Петербурга
Сегодня, 17:09
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Женщина распространяла "дискредитирующую информацию" о ВС РФ на ценниках в магазине Петербурга

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Полиция Петербурга возбудила еще одно уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. Женщина подменила ценники на листки с дискредитирующей информацией, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 31 марта в одном из сетевых магазинов. Сотрудники заметили бумажный листок в виде ценника с текстом, компрометирующим Российскую Армию. В ходе проверки обнаружили еще два подобных листка. 

Подозреваемую задержали 11 апреля. 31-летнюю женщину изобличили в совершении указанного преступления. 

Ранее стало известно о том, что за дискредитацию армии оштрафовали более 30 петербуржцев. 

Фото: Piter.tv

Теги: дискредитация, уголовное дело, ценники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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