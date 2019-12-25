Художницу Скочиленко на несколько недель отправили на психиатрическую экспертизу

Художницу Сашу Скочиленко, арестованную по обвинению в распространении фейков о ВС РФ, отправили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на адвоката Яну Неповинному.

Девушка пробудет в учреждении №6 около трех недель.

Напомним, Александра была арестована за замену ценников в супермаркете. Информация, по версии следствия, содержала в себе фейки о действиях ВС РФ. Адвокат пытается оспорить заключение под стражу. Несколько недель Скочиленко почти ничего не ела и содержалась в неудовлетворительных условиях. Дело в том, что у художницы аутоимунное заболевание и особая диета. На данный момент, после широкого резонанса в СМИ, обращений депутатов и омбудсмена Светланы Агапитовой, девушку обеспечивают горячим безглютеновым питанием.

Фото: ВКонтакте / Александра Скочиленко