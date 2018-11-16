В Петербурге суд назначил заседание по иску студентки к Университету профсоюзов

По мнению студентки, приказы противоречат федеральному законодательству. Она просит суд признать их незаконными и отменить.

На 22 июня Фрунзенский суд Петербурга назначил предварительное судебное заседание по иску Александры Махоткиной. Студентка обвиняет руководство СПбГУП в необоснованных выговорах. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Махоткина заявила, что во время пандемии вуз плохо организовал учебный процесс, поэтому она посещала с одногруппниками занятия в Театре Поколений. Их проводил Левицкий. На аренду помещений студенты сбрасывались добровольно.

В феврале прошлого года информация о занятиях дошла до ректора. Тогда в вуз поступила анонимная записка, где указали, что студенты незаконно собираются в театре и платят педагогам. Преподавателей уволили, а студентам угрожали уголовным и административным преследованием.

Как рассказала Махоткина, по ее мнению, ректор и первый проректор делали всё, чтобы, угрожая нам, создать и предоставить нужные им доказательства для суда с целью выиграть. Но через какое-то время от нас отстали. Всё стало тихо. Нам предложили нового мастера.

Добавим, что 27 сентября прошлого года ректор Запесоцкий вызвал 10 студентов, где в ультимативной форме требовал подписать документы, порочащие преподавателей. Сокурсники отказались, им сказали, что они будут отчислены. После руководство вуза искало поводы для привлечения студентов к дисциплинарной ответственности. Так, 13 октября Махоткиной был сделан выговор за несоблюдение масочного режима, а затем ещё несколько.

По мнению студентки, приказы противоречат федеральному законодательству. Она просит суд признать их незаконными и отменить.

Ранее мы писали, что житель Петербурга подал в суд на Sony из-за того, что не может тратить его Fifa points.

Фото: Piter.tv