В Петербурге стену трансформаторной подстанции украсили портретом Петра Первого

В 2019 году по заказу МО "Пороховые" создадут 4 арт-объекта.

В четверг, 20 июня, в Петербурге появился новый арт-объект с портретом Петра Первого. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Новое граффити появилось на Индустриальном проспекте. Арт-объект расположился на трансформаторной подстанции электросети . Известно, что это проект по заказу МО "Пороховые". Так, в текущем году в городе на Неве создадут 4 арт-объекта.

Напомним, что в мае на стене петербургского бара появилось граффити с Петром Первым. Новое художественное произведение находится у входа в заведение "1703" на Лиговском проспекте. Его автором являются художники HoodGraff, которые создали в городе на Неве более 30 граффити. Среди них стрит-арты с Виктором Цоем, Сергеем Бодровым и Станиславом Черчесовым.

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Фото:k-insider/telegram