Черно-белый портрет основателя Северной столицы появился в честь Дня города.

В понедельник, 27 мая, на стене петербургского бара появилось граффити с Петром I. Фотографию нового стрит-арта один из художников опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Черно-белый портрет основателя Северной столицы появился в честь Дня города.

С Днём Города кратко подписал художник пост с граффити

Новое художественное произведение находится у входа в бар "1703" на Лиговском проспекте.

Напомним, что художники HoodGraff создали в городе на Неве более 30 граффити. Среди них стрит-арты с Виктором Цоем, Сергеем Бодровым и Станиславом Черчесовым.

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Фото:goodwin45/Instagram