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На стене петербургского бара появилось граффити с Петром I
Сегодня, 22:07
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IRINA_CHALKINA

На стене петербургского бара появилось граффити с Петром I

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Черно-белый портрет основателя Северной столицы появился в честь Дня города.

В понедельник, 27 мая, на стене петербургского бара появилось граффити с Петром I. Фотографию нового стрит-арта один из художников опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Черно-белый портрет основателя Северной столицы появился в честь Дня города.

С Днём Города

кратко подписал художник пост с граффити 

Новое художественное произведение находится у входа в бар "1703" на Лиговском проспекте. 

Напомним, что художники HoodGraff создали в городе на Неве более 30 граффити. Среди них стрит-арты с Виктором Цоем, Сергеем Бодровым и Станиславом Черчесовым.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Этаж" со Шнуровым выйдет к Новому году 

Фото:goodwin45/Instagram

Теги: граффити спб, культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Картина дня,

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