Фильм "Этаж" со Шнуровым выйдет к Новому году. Об этом сообщил гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин.
Сейчас постпродакшн: монтаж, подготовка картины для экрана и для зрителей. Мы планируем в сентябре сделать специальные показы для кинорынка
отметил он
Напомним, что по сюжету собственники петербургской коммуналки получают письмо от богатого незнакомца, в котором тот предлагает выкупить жилье за двойную цену.
В актерском составе заявлены Анастасия Мельникова, Семён Стругачёв, Анвар Либабов, Александр Баширов и Светлана Немоляева, Сергей Шнуров и Ахеджакова.
Режиссёром выступил Стас Мареев.
В настоящее время создатели картины договариваются с дистрибьюторами о точной дате релиза.
Ранее мы сообщали о том, что супруга Боярского прокомментировала слова мужа о предназначении женщин
Фото:сергей шнуров/вк
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