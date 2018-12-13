В настоящее время создатели картины договариваются с дистрибьюторами о точной дате релиза.

Фильм "Этаж" со Шнуровым выйдет к Новому году. Об этом сообщил гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин.

Сейчас постпродакшн: монтаж, подготовка картины для экрана и для зрителей. Мы планируем в сентябре сделать специальные показы для кинорынка отметил он

Напомним, что по сюжету собственники петербургской коммуналки получают письмо от богатого незнакомца, в котором тот предлагает выкупить жилье за двойную цену.

В актерском составе заявлены Анастасия Мельникова, Семён Стругачёв, Анвар Либабов, Александр Баширов и Светлана Немоляева, Сергей Шнуров и Ахеджакова.

Режиссёром выступил Стас Мареев.

В настоящее время создатели картины договариваются с дистрибьюторами о точной дате релиза.

Ранее мы сообщали о том, что супруга Боярского прокомментировала слова мужа о предназначении женщин

Фото:сергей шнуров/вк