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Фильм "Этаж" со Шнуровым выйдет к Новому году 
Сегодня, 20:10
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IRINA_CHALKINA

Фильм "Этаж" со Шнуровым выйдет к Новому году 

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В настоящее время создатели картины договариваются с дистрибьюторами о точной дате релиза.

Фильм "Этаж" со Шнуровым выйдет к Новому году. Об этом сообщил гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин.

Сейчас постпродакшн: монтаж, подготовка картины для экрана и для зрителей. Мы планируем в сентябре сделать специальные показы для кинорынка

отметил он

Напомним, что по сюжету собственники петербургской коммуналки получают письмо от богатого незнакомца, в котором тот предлагает выкупить жилье за двойную цену. 

В актерском составе заявлены Анастасия Мельникова, Семён Стругачёв, Анвар Либабов, Александр Баширов и Светлана Немоляева, Сергей Шнуров и Ахеджакова.

Режиссёром выступил Стас Мареев.

В настоящее время создатели картины договариваются с дистрибьюторами о точной дате релиза.

Ранее мы сообщали о том, что супруга Боярского прокомментировала слова мужа о предназначении женщин

Фото:сергей шнуров/вк

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

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