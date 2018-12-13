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Супруга Боярского прокомментировала слова мужа о предназначении женщин 
Сегодня, 18:25
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IRINA_CHALKINA

Супруга Боярского прокомментировала слова мужа о предназначении женщин 

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Лариса Луппиан разделяет точку зрения Михаила Боярского.

Супруга Боярского прокомментировала слова мужа о предназначении женщин. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Напомним, что Михаил Боярский в Youtube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?" заявил, что не может выделить ни одной роли в актерской карьере своей дочери Елизаветы Боярской. 

Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у неё двое детей и что рано или поздно она поймёт, что всё, чем она занималась – это романтическая юность. Если она хочет быть полноценной женщиной, то да, предназначение в детях. Я не видел счастливых актрис, даже Быстрицкую взять, – ни детей, ни достойного ухода. Мучения, одиночество

отметил он

После этого актер добавил, что в целом женский пол не способен на серьёзные проявления ни в науке, ни в литературе. В ответ на такие высказывания супруга Боярского Лариса Луппиан заявила, что точку зрения мужа она разделяет.

Я разделяю его мнение. Конечно, дети и работа – нужно иметь все и сразу в этой жизни. Только тогда женщина будет счастлива

сказала Луппиан

Отметим, что актриса призналась журналистам, что интервью своего мужа она еще не видела.

Ранее мы сообщали о том, что Лариса Луппиан на год стала новым худруком театра имени Ленсовета

Фото:соцсети

Теги: культура, лариса луппиан, михаил боярский, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино, Театры,

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