В Петербурге стартует 20-й международный фестиваль балета Dance Open

В понедельник и вторник, 8 и 9 ноября, в театре "Балтийский дом" фестиваль откроет Национальный балет Испании.

В Северной столице 8 ноября стартует 20-й международный фестиваль балета Dance Open. Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Более 20 знаковых хореограф представят свои работы в программе юбилейного сезона, в частности восемь из них станут премьерами в России. В Dance Open участвуют 160 артистов из более 15 хореографических брендов.

В понедельник и вторник, 8 и 9 ноября, в театре "Балтийский дом" фестиваль откроет Национальный балет Испании. Там выступят артисты с премьерной программой "Обращения".

В среду, 10 ноября, в кинотеатре Angleterre состоится премьера мультимедийного видеоэкскурса "Балетная азбука", а 11 и 12 ноября на сцене Театра музыкальной комедии зрители увидят премьерные в России балеты от знаковых хореографов — Александра Экмана и Роберта Баттла.

Гала-вечер звёзд мирового балета, который состоится 14 ноября на сцене БКЗ "Октябрьский", станет кульминацией Dance Open.

Ранее Боярская о подвигах в современном мире: "В моменты отчаяния люди способны на многое".

Фото: Вконтакте / DANCE OPEN | международный фестиваль балета