В Петербурге стартовало строительство научного центра "ИТМО Хайпарк"

В проект инвестируют 2 млрд рублей.

Первый камень научно-образовательного инновационного центра "ИТМО Хайпарк" заложен в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В церемонии участвовали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Северной столицы Александр Беглов и ректор ИТМО Владимир Васильев.

Здесь будут учиться 6 тысяч студентов и работать около 12 тысяч специалистов. Это мощный научный потенциал. Сплав образования, науки, современных производств, которые сразу будут внедрять новации в производство. Александр Беглов, губернатор Петербурга

К 2025 году планируется возведение главного учебного корпуса, части общежитий и энергоцентра на территории города-спутника Южный. В проект инвестируют 2 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: в "ИТМО Хайпарк" создадут вертикальные агро-фермы.

Фото: пресс-служба ИТМО