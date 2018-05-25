  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге стартовало строительство научного центра "ИТМО Хайпарк"
Сегодня, 22:04
137
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге стартовало строительство научного центра "ИТМО Хайпарк"

0 0

В проект инвестируют 2 млрд рублей.

Первый камень научно-образовательного инновационного центра "ИТМО Хайпарк" заложен в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В церемонии участвовали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Северной столицы Александр Беглов и ректор ИТМО Владимир Васильев. 

Здесь будут учиться 6 тысяч студентов и работать около 12 тысяч специалистов. Это мощный научный потенциал. Сплав образования, науки, современных производств, которые сразу будут внедрять новации в производство.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

К 2025 году планируется возведение главного учебного корпуса, части общежитий и энергоцентра на территории города-спутника Южный. В проект инвестируют 2 млрд рублей. 

Ранее на Piter.TV: в "ИТМО Хайпарк" создадут вертикальные агро-фермы.

Фото: пресс-служба ИТМО

Теги: итмо хайпарк, научный центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии