В Петербурге стартовали съёмки сериала о японском "Отряде 731" и диверсантах СМЕРШ

Восьмисерийная драма основана на реальных событиях 1945 года и перекликается с современной историей.

В Санкт-Петербурге начались съёмки восьмисерийной исторической драмы "Отряд 731" о событиях накануне наступления Красной Армии в Маньчжурии. Проект расскажет о разведывательно-диверсионной группе СМЕРШ, которой предстояло обнаружить секретную японскую базу по производству бактериологического оружия. Сериал основан на реальных событиях, а его историческая линия будет перекликаться с современными событиями специальной военной операции.

Основная часть: Как сообщила пресс-служба кинокомпании "Триикс Медиа", съёмки пройдут в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Китае. Перед началом работы команда проекта изучила исторические документы, провела экспедицию в КНР. Художники по костюму создавали аутентичные образы при участии экспертов, в том числе из Китая.

Историческая память — это особое пространство, которое складывается вокруг нас. И кинематограф является уникальным явлением, визуально формирующим его через яркие примеры нашей истории, которые нельзя забывать. Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ

По её словам, обращение к теме "Отряда 731" — это свидетельство позиции России в предотвращении преступлений против человечества, связанных с разработкой бактериологического оружия, и сохранении исторической правды.

Режиссёр-постановщик Арменак Назикян подчеркнул, что команда проекта собрана замечательная, и выразил надежду на успешную работу. Производство картины осуществляется при поддержке Института развития интернета и Национального центра исторической памяти при президенте РФ в рамках проекта "Без срока давности".

"Отряд 731" — японское подразделение, занимавшееся разработкой бактериологического оружия. В 2021 году в России были опубликованы рассекреченные документы, подтверждающие, что японские военные медики проводили испытания на военнопленных и мирных жителях СССР и Китая, заражая их чумой, сибирской язвой, холерой и тифом. 19 апреля установлено Днём памяти жертв геноцида советского народа.

