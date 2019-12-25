В Петербурге стартовал первый научный форум ”Генетические ресурсы России”

В мероприятии задействованы около 500 специалистов в области генетики, селекции и биотехнологий.

Центр РАН в Северной столовые принимает первый научный форум "Генетические ресурсы России". Событие собрало в одном зале около 500 специалистов в сферах генетики, селекции и биотехнологий свыше чем из 50 регионов страны и иностранных ученых. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Владимира Княгинина.

В рамках мероприятия будут рассмотрены проблемы пополнения и поддержки коллекций микроорганизмов, растений и животных в современном мире. Также эксперты рассмотрят будущее и популяризацию генетических исследований и правовые аспекты работы с ними. Наибольшее внимание уделят использованию коллекций в сфера фундаментальной науки, медицины и сельского хозяйства.

Очевидно, что прорыв в исследованиях и разработках столь значителен, что оказывает влияние на изменение всей технологической базы нашей промышленности. Владимир Княгинин, вице-губернатор Петербурга

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Фото: Piter.TV