В Петербурге стартовал набор волонтеров Конституции

Заявки принимают до 16 марта.

До 16 марта в Петербурге принимают заявки на вступление в состав волонтеров Конституции, сообщила пресс-служба Смольного 3 марта. Город планирует привлечь к делу порядка двух тысяч совершеннолетних добровольцев.

Молодых людей набирают для информирования петербуржцев о поправках в Основной закон страны, встретить волонтеров можно будет в торговых центрах, на вокзалах, в аэропорте с 6 по 22 апреля. Заявку можно подать на официальном сайте куратора волонтерского движения "Добро в России".

Всенародное голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля.

1200 человек из 48 городов: Петербург выбрал волонтеров Евро-2020.

Фото: скрин Добро в России / "ВКонтакте"