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В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

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Депутаты рассмотрят изменения в 24-страничном документе.

Владимир Путин внес поправку об упоминании Бога в Конституции. В комитет ГД поступили и другие изменения, предложенные президентом РФ. Об этом "РИА Новостям" заявил спикер Вячеслав Володин.

Документ на 24 страницы будет рассматриваться во втором чтении законопроекта. Среди предложений - считать русский язык как государствообразующий народ, т.е. государственным. В Основном законе закрепят факт, что Россия является правопреемницей СССР. Устанавливается, что Отечество сохраняет память предков, которые передали идеалы и веру в Бога.Также запрещается отчуждение территорий страны. Глава государства внес правки о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной, Россия закрепляет индексацию пенсий не реже одного раза в год, населению гарантируется обязательное страхование.

Ранее Путин заявил, что необходимо реагировать на нарушения на митингах.
 

Теги: владимир путин, госдума, конституция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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