Путин заявил, что необходимо реагировать на нарушения на митингах

Иначе будут массовые беспорядки, считает президент

Президент России считает, что все участники уличных акций должны соблюдать правила их проведения и действующий закон. Если этого не делать, считает глава государства, ситуация может перейти в массовые беспорядки.

Такое заявление Путин сделал в интервью ТАСС.

- Есть правила, которых должны придерживаться все, - считает президент.

Иначе, по его мнению, будут страдать люди.

- Есть закон, и его нужно соблюдать <...> Мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины?

Путин добавил, что закон позволяет выразить своё несогласие на акции. Для этого нужно получить разрешение. Владимир Путин сослался на опыт Швеции, где за публичные протесты "можно получить от пяти до десяти лет. У нас такого нет".

Ранее Путин заявил о пользе несистемной оппозиции.

Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin