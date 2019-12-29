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Путин заявил о пользе несистемной оппозиции

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И пожелал ей здоровья

Президент России Владимир Путин считает, что несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад.

- Особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее, - считает глава государства.

Об пользе оппозиции Путин сказал в интервью ТАСС.

- Дай ей бог здоровья, - добавил президент.

Путин отметил, что в любой стране есть часть общества, несогласная с действиями власти. По его мнению, это очень хорошо. 

Ранее Владимир Путин внёс поправки к Конституции в Госудуму.

Видео: YouTube / Правительство России

Теги: интервью, оппозиция, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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