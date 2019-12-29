Путин заявил о пользе несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин считает, что несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад.
- Особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее, - считает глава государства.
Об пользе оппозиции Путин сказал в интервью ТАСС.
- Дай ей бог здоровья, - добавил президент.
Путин отметил, что в любой стране есть часть общества, несогласная с действиями власти. По его мнению, это очень хорошо.
Ранее Владимир Путин внёс поправки к Конституции в Госудуму.
Видео: YouTube / Правительство России
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