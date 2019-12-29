Путин внёс в Госдуму проект с поправками в Конституцию

Сегодня для этого последний день

Президент России Владимир Путин внёс законопроект с конституционными поправками в Государственную Думу. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

- Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах, - заявил он.

О содержании поправок Володин не рассказал. По его словам, законопроект направлен в профильный комитет по госстроительству и законодательству.

Срок внесения поправок в Конституцию, по словам Володина, истекает сегодня. Продлевать его больше не будут.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин не планирует возглавить единороссов на думских выборах.

Видео: YouTube / Правительство России