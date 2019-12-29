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Кремль: Путин не планирует возглавить единороссов на думских выборах

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Решение еще не принято.

Кремль: Владимир Путин не планирует возглавить единороссов на думских выборах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что политик может присоединиться к партии во время выборов в ГД. Однако на данный момент в Москве нет по данному вопросу никаких решений. Песков добавил, что говорить об этом преждевременно

Это я оставляю газете, потому что никаких ни действий, ни подготовки, ни решений нет

прокомментировали в Кремле

Ранее Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News

Теги: владимир путин, выборы, госдума, дмитрий песков, кремль
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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