Кремль: Путин не планирует возглавить единороссов на думских выборах

Кремль: Владимир Путин не планирует возглавить единороссов на думских выборах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что политик может присоединиться к партии во время выборов в ГД. Однако на данный момент в Москве нет по данному вопросу никаких решений. Песков добавил, что говорить об этом преждевременно
Это я оставляю газете, потому что никаких ни действий, ни подготовки, ни решений нет
прокомментировали в Кремле
Ранее Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News
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