Кремль: Путин не планирует возглавить единороссов на думских выборах

Решение еще не принято.

Кремль: Владимир Путин не планирует возглавить единороссов на думских выборах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что политик может присоединиться к партии во время выборов в ГД. Однако на данный момент в Москве нет по данному вопросу никаких решений. Песков добавил, что говорить об этом преждевременно

Это я оставляю газете, потому что никаких ни действий, ни подготовки, ни решений нет прокомментировали в Кремле

Ранее Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News