Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы.

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии. Дмитрий Песков напомнил, что РФ - единственная страна, которая находится в Сирии на законном основании. Военные действуют в регионе по просьбе местного легитимного правительства. Об этом спикер рассказал в интервью тележурналистам на "России 1".

Остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречие принципам международного права прокомментировал спикер

Сирийцам приходится бороться с террористами, которых ранее Анкара обязалась деактивировать. Это стало одним из пунктов сочинских соглашений. Боевики также наносят удары по российским военным объектам в Сирии.

Ранее Эрдоган планирует посетить Россию с визитом 5 марта.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News