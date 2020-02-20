1200 человек из 48 городов: Петербург выбрал волонтеров Евро-2020

В городе во время чемпионата будут помогать 1200 волонтеров.

В Петербурге обсудили итоги отборочной кампании волонтеров Евро-2020. Из 5800 заявок городской отбор прошли 1200 человек из 48 регионов России. Для всех волонтеров чемпионата Европы по футболу подготовили обширную программу.

Мы обеспечим всех волонтеров экипировкой, мотивационной программой. Всех волонтеров ждет специальная программа мероприяитй, например, у нас будет неделя добрых дел, где волонтеры будут вовлечены в социальные активности в городе и помогать не только в рамках турнира, но и в других аспектах нашей деятельности. Александр Максимов, руководитель волонтерской программы АНО УЕФА Евро-2020

Волонтеры будут работать на стадионе "Санкт-Петербург", в "Пулково" и в отелях для VIP гостей. Более 70 процентов волонтеров – это девушки, средний возраст волонтера Евро – 28 лет.

Я надеюсь, что каждый, кто приедет к нам в город, как болельщик, так и волонтер, будет гордиться тем, что он является частью такого большого футбольного мероприятия как Евро-2020. Татьяна Казакова, волонтер Евро-2020

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Петербург примет четыре матча: Бельгия – Россия, Финляндия – Россия, Финляндия – Бельгия и Четвертьфинал.

Фото и видео: Piter.TV