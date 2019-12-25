В Петербурге разработали роботизированный комплекс для лечения рака легких

Первые доклинические и клинические испытания медицинского комплекса начнутся в ближайшем будущем в 122-й больнице.

На международном форуме "Российский промышленник 2020" представили первого в мире робота для лечения рака легких. Автором разработки являются ученые и медики при поддержке венчурного фонда "ЕвроВенчур".

Отмечается, что в создании робота также участвовали клиническая больница № 122 им Л.Г. Соколова, АО "Светлана-Рентген", СПбГЭТУ "ЛЭТИ", ЗАО "ЭЛТЕХ-Мед" (Технопарк "ЛЭТИ"), ЦНИИ РТК и команда MRobot.

Главный торкальный хирург Петербурга Вадим Пищик заявил, что с помощью этого прибора можно одновременно удалять злокачественную опухоль и проводить лучевую терапию. Таким образом можно повысить эффективность лечения.

Ранее мы сообщали о том, что на теплосетях в семи районах Петербурга установили "шумовые" датчики.

Фото:фонд "ЕвроВенчур"