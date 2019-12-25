  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На теплосетях в семи районах Петербурга установили "шумовые" датчики
Сегодня, 10:33
26
IRINA_CHALKINA

На теплосетях в семи районах Петербурга установили "шумовые" датчики

0 0

Датчики установили на трубопроводах в 89 тепловых камерах.

В Петербурге на теплосетях появились "шумовые" датчики. Приборы установлены сразу в семи районах города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб". 

Известно, что соответствующие датчики установили на трубопроводах в 89 тепловых камерах. Такая инновационная система мониторинга появилась на 19 участках сетей. Отмечается, что чаще всего такие дачики устанавливали на участки сетей с давним сроком службы. 

Датчики работают измеряют уровень шума, обусловленного воздействием потока на трубу. В случае отклонения система выводит на экран место и время возникновения дефекта.

Ранее мы сообщали о том, что с 1 декабря вступили в силу новые тарифы на проезд по ЗСД.

Фото:пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

Теги: гуп тэк спб, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии