На теплосетях в семи районах Петербурга установили "шумовые" датчики

Датчики установили на трубопроводах в 89 тепловых камерах.

В Петербурге на теплосетях появились "шумовые" датчики. Приборы установлены сразу в семи районах города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Известно, что соответствующие датчики установили на трубопроводах в 89 тепловых камерах. Такая инновационная система мониторинга появилась на 19 участках сетей. Отмечается, что чаще всего такие дачики устанавливали на участки сетей с давним сроком службы.

Датчики работают измеряют уровень шума, обусловленного воздействием потока на трубу. В случае отклонения система выводит на экран место и время возникновения дефекта.

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Фото:пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"