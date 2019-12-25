С 1 декабря вступили в силу новые тарифы на проезд по ЗСД

По-прежнему выгоднее всего пользоваться транспондерами.

Во вторник, 1 декабря, вводятся новые тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Об этом сообщали пресс-служба оператора платной трассы ООО "Магистраль Северной столицы".

По-прежнему выгоднее всего пользоваться транспондерами. Изменение тарифов для них составит около 10% (для ТС первого класса – от 1,7 до 11,8% в зависимости от маршрута).

При оплате наличными, стоимость одной тарифной зоны – 200 рублей для первого и второго классов ТС, 350 – для третьего и 400 – четвёртого класса.

Помимо этого, увеличилась стоимость тарифных опций. "Легковой 100" обойдется в 6 тысяч рублей, а "Грузовой 100" больше нельзя подключить или продлить. Опции Легковой 10" и "Грузовой 10" останутся по той же цене.

В конце ноября петербуржцу вынесли приговор за протащенного по асфальту инспектора ДПС.

Фото: Piter.tv