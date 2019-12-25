Петербуржцу вынесли приговор за протащенного по асфальту инспектора ДПС

Пьяного автомобилиста в тот день остановили для проверки документов.

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор горожанину Илье Пыркину, признанного виновным в умышленном наезде на инспектора ДПС. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что ночью 7 апреля этого года пьяного Пыркина на его "Ладе" остановили на контрольно-пропускном пункте ЗСД в Большой Каменке. Инспекторы потребовали съехать к обочине для проверки документов, а водитель не захотел быть привлеченным к административной ответственности и выхватил из рук инспектора ранее переданные документы. Затем водитель завел мотор и начал движение, хотя за дверь автомобиля держался полицейский, пытающийся задержать нарушителя. В итоге разогнавшаяся "Лада" протащила инспектора по асфальту, пока тот не упал, а Пыркин продолжил движение и скрылся с места.

Пыркин вину признал частично, пояснив, что не имел умысла навредить жизни и здоровью полицейского. Также мужчина заявил, что не ожидал, что инспектор схватится за автомобиль. Суд установил, что автомобилист добровольно возместил ущерб инспектору, и назначил ему 10 месяцев в колонии общего режима. Поскольку время содержания под стражей было зачтено, наказание посчитали отбытым, и Пыркина освободили из-под стражи в зале суда немедленно

Ранее мы писали, что петербуржца осудят за пьяный укус полицейского в кисть.

Фото: pixabay