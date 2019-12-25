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Петербуржца осудят за пьяный укус полицейского в кисть
Сегодня, 16:42
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himif

Петербуржца осудят за пьяный укус полицейского в кисть

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У мужчины пытались проверить документы.

Петербуржец пойдет под суд за укушенного полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры, где в отношении мужчины уже утвердили обвинительное заключение по делу о применении насилия в отношении представителя власти.

Следствие выяснило, что пьяный горожанин, находясь на улице в вечернее время, не захотел полицейским дать свой паспорт для проверки. Вместо этого мужчина укусил одного из стражей порядка зубами за кисть и ударил в шею.

Уголовное дело рассмотрит Петроградский районный суд.

Ранее мы писали, что зарубившего жену топором жителя Всеволожска посадили под стражу.

Фото: Piter.TV

Теги: насилие в отношении представителя власти, суд, укус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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