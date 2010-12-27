В Петербурге сотрудника ДПС отправили в колонию на три года за взятку

Он получил взятку в 30 тысяч рублей.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении старшего инспектора ДПС Сергея Павлова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, 3 мая текущего года инспектор вместе с коллегами Ивановым и Никифоровым остановил Infiniti FX35, за рулем которого была женщина. Инспектор не стал составлять протокол о правонарушении, а предложил знакомому женщины Дацику дать ему взятку в размере 30 тысяч рублей.

Мужчина сходил в банкомат, снял нужную сумму и передал ее инспектору в служебной машине. После этого правонарушителей отпустили.

На суде Сергей Павлов сознался в содеянном и признал вину. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на три года и обязал выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее п етербуржца обязали заплатить 700 тысяч за взятку экологам Смольного.

Фото: Piter.TV