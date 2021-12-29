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В Ленобласти задержали медика, облившего своего начальника жидкостью для розжига
Сегодня, 10:40
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В Ленобласти задержали медика, облившего своего начальника жидкостью для розжига

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Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

В Ленобласти полицейские задержали мужчину, грозившегося убить своего начальника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. 

В ноябре прошлого года в стенах Бокситогорской больницы между 40-летним сотрудником и руководителем произошел конфликт. В ходе него мужчина облил своего босса жидкостью для розжига и грозился убить. После чего сотрудник попросту скрылся. 

Накануне у дома №9А по улице Советской в городе Пикалево полицейские задержали мужчину, подозреваемого в содеянном. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 105 УК РФ (убийство). 

Ранее мы писали, что петербуржец бросил в кассира банку сметаны из-за просьбы надеть маску.

Фото: Piter.TV

Теги: больница, жидкость для розжига, конфликт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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