В Ленобласти задержали медика, облившего своего начальника жидкостью для розжига

Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

В Ленобласти полицейские задержали мужчину, грозившегося убить своего начальника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В ноябре прошлого года в стенах Бокситогорской больницы между 40-летним сотрудником и руководителем произошел конфликт. В ходе него мужчина облил своего босса жидкостью для розжига и грозился убить. После чего сотрудник попросту скрылся.

Накануне у дома №9А по улице Советской в городе Пикалево полицейские задержали мужчину, подозреваемого в содеянном. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 105 УК РФ (убийство).

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Фото: Piter.TV