Медик угрожал убийством своему начальнику в Бокситогорской больнице

Мужчину облили жидкостью для розжига.

Полиция возбудила уголовное дело за покушение на убийство одного из сотрудников Бокситогорской межрайонной больницы. Инцидент произошел в ноябре 2021 года, а подозреваемого задержали 20 января, узнал Piter.TV.

По версии оперативников, в результате конфликта со своим руководителем медик облил оппонента жидкостью для розжига и словесно угрожал. После этого злоумышленник скрылся с места.

Накануне подозреваемого задержали в Пикалево и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяный водитель ударил полицейского в ходе задержания в Гатчине.

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