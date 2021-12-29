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Пьяный водитель ударил полицейского в ходе задержания в Гатчине
Сегодня, 21:38
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Пьяный водитель ударил полицейского в ходе задержания в Гатчине

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Нетрезвого водителя задержали у дома 1-А по улице Крупской в Гатчине.

В четверг, 20 января, СК по Ленобласти возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который ударил полицейского. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

Согласно данным следствия, днем ранее подозреваемый управлял машиной в нетрезвом состоянии. Сотрудник полиции попытался остановить злоумышленника, однако мужчина не стал этого делать. 

Нетрезвого водителя задержали у дома 1-А по улице Крупской в Гатчине, где он и нанес не менее одного удара правоохранителю. Мужчину задержали, решается вопрос об обвинении. 

Ранее полиция задержала иностранца по факту смерти его жены в Никольском. Она ушла из жизни не сама.

Фото: Piter.tv


 

Теги: избиение, полиция, удар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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