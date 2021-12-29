Полиция задержала иностранца по факту смерти его жены в Никольском. Она ушла из жизни не сама

Мужчина сам позвонил в полицию.

Полиция возбудила уголовное дело после того, как получила заключение о смерти жительницы Никольского в Токсовском районе. Женщины не стало еще в 8 января 2022 года, узнал Piter.TV.

О смерти 48-летней женщины сообщил ее муж. Пара проживала на Комсомольской улице. Мужчина является гражданином другой страны и не состоит на миграционном учете. На трупе обнаружили ссадины и синяки на лице. Тело направили на экспертизу в морг. Мужа доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится о том, что жительница Ленобласти скончалась из-за травмы туловища с переломом ребер и повреждения селезенки. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Накануне, 19 января, супруга задержали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у дома в Ленобласти нашли труп мужчины с простреленной головой.

Фото: Piter.TV