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Станцию метро "Приморская" закрывали на вход утром 7 мая
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Станцию метро "Приморская" закрывали на вход утром 7 мая

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Сотрудники подземки попросили пассажиров воспользоваться ближайшей станцией "Василеостровская".

Утром во вторник, 7 мая, в Петербурге был временно закрыт на вход вестибюль станции метро "Приморская" из-за незапланированной остановки эскалатора. Об этом стало известно из сообщения в официальном Telegram-канале петербургского метрополитена в 09:00.

Сотрудники подземки попросили пассажиров воспользоваться ближайшей станцией "Василеостровская".

Через несколько минут вестибюль "Приморской" возобновил свою работу в обычном режиме.

Ранее Госстройнадзор выдал петербургскому метрополитену разрешение на реконструкцию "Фрунзенской".

Фото: Piter.TV

 

Теги: метро спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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