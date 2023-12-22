Станцию метро "Приморская" закрывали на вход утром 7 мая

Утром во вторник, 7 мая, в Петербурге был временно закрыт на вход вестибюль станции метро "Приморская" из-за незапланированной остановки эскалатора. Об этом стало известно из сообщения в официальном Telegram-канале петербургского метрополитена в 09:00.
Сотрудники подземки попросили пассажиров воспользоваться ближайшей станцией "Василеостровская".
Через несколько минут вестибюль "Приморской" возобновил свою работу в обычном режиме.
Ранее Госстройнадзор выдал петербургскому метрополитену разрешение на реконструкцию "Фрунзенской".
Фото: Piter.TV
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