Задержаны отец с сыном, избившие водителя фуры в Красном Селе

Предположительно, они избили водителя фуры в ходе внезапно возникшего конфликта.

Задержаны отец с сыном, избившие водителя большегруза в Красном Селе. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 5 мая поступила телефонограмма о том, что днём ранее в медучреждение со стоянки грузовых машин у железнодорожной станции "Лигово" с различными травмами был доставлен 56-летний водитель. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

У дома 19 по улице Партизана Германа 6 мая полицейскими по подозрению в причастности к этому преступлению задержаны 57-летний мужчина и его 28-летний сын. Предположительно, они избили водителя фуры в ходе внезапно возникшего конфликта.

Также задержан петербуржец, применивший аэрозольный пистолет во время дорожного конфликта.

Фото: Piter.TV