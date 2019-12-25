Контрольные прокаты фигуристов, которые входят в сборную Петербурга, намечены на конец августа.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что в Петербурге соревнования по фигурному катанию отменены до 1 января. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на председателя комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках Алёну Леонову.

Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с неопределённым развитием эпидемиологической обстановки в Северной столице. Планируется, что контрольные прокаты проведут в конце августа.

Напомним, что за за последние сутки ещё 163 петербуржца заболели COVID-19. Также за этот день в Северной столице от коронавируса скончались 10 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в больнице Святого Георгия впервые провели эндоваскулярную операцию пациенту с COVID-19.

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