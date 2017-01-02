В Петербурге собрался экспертный совет для разрешения спора по сносу тополей

Эксперты приняли решение о необходимости вырубки деревьев.

В Петербурге собрался экспертный совет для разрешения конфликтной ситуации с тополями по набережной канала Грибоедова. На него не допустили активистов, которые выступают против вырубки. Деревья приговорили к сносу. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по благоустройству.

В первом заседании участие принимали представители профильных ведомств Смольного, а также Русского музея, Лесотехнического университета, Ботанического института, НИИ Лесного хозяйства Ленобласти, а также специалисты, занимающиеся фитотерапией, микологией, дендрологией и ландшафтные архитекторы. Официального статуса собрание не носило. Эксперты осмотрели деревья, которые растут около домов 119 и 121. За тополя в начале декабря вступились местные жители. Однако в комиссия установила, что деревья нужно снести. По данным общественного деятеля, "за" снос проголосовали 6 человек из 10.

Ранее "Вырубка деревьев приведет к катастрофе": жители Петроградки борются за тополя у набережной реки Карповки.

Фото: Борис Вишневский / Facebook