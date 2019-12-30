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В Петербурге вновь частично закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Сегодня, 23:10
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nadezhda_sib

В Петербурге вновь частично закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

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Стихия продолжает бушевать в Северной столице.

Затворы петербургской дамбы вновь частично закрыли из-за угрозы наводнения. Сообщение об этом появилось на сайте Дирекции Комплекса защитных сооружений вечером 21 января. 

В 19:16 положение "закрыто" перевели затворы шести водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Уровень воды в дельте Невы поднялся до критического уровня. 

Во вторник, 21 января, Нева практически затопила набережную стрелки Васильевского острова.

Дамба также частично была закрыта 20 января. 

Фото: "Экстренный вызов Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дамба, наводнение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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