В Петербурге вновь частично закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Стихия продолжает бушевать в Северной столице.

Затворы петербургской дамбы вновь частично закрыли из-за угрозы наводнения. Сообщение об этом появилось на сайте Дирекции Комплекса защитных сооружений вечером 21 января.

В 19:16 положение "закрыто" перевели затворы шести водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Уровень воды в дельте Невы поднялся до критического уровня.

Во вторник, 21 января, Нева практически затопила набережную стрелки Васильевского острова.

Дамба также частично была закрыта 20 января.

Фото: "Экстренный вызов Санкт-Петербург" / VK