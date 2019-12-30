В Петербурге аномально поднялся уровень воды в Неве

В частности, река практически затопила набережную Стрелки Васильевского острова.

Днем 21 января петербуржцы заметили, как сильно поднялся уровень воды в Неве. Они рассказали, что река практически затопила набережную Стрелки Васильевского острова. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

На кадрах можно увидеть, что вместо мощеной широкой дороги, сейчас вода. Волны бьют практически о стену, а ступеньки, ведущие к реке, затопило.

Ранее мы писали, что в понедельник, 20 января, затворы петербургской дамбы пришлось закрыть из-за угрозы наводнения. Утром 21 января на водомерном посту "Горный институт" зафиксировали максимальный уровень воды на отметке до дополнительных 151 см. В настоящий момент затворы дамбы опять открыты.

Видео: Piter.TV