Защитившую Петербург от наводнения дамбу открыли

Уровень воды понемногу спускается с высокой отметки.

Затворы петербургской дамбы снова вернули в открытое положение, сообщила 21 января пресс-служба Комплекса защитных сооружений. Шесть сооружений задействовали вчера под угрозой наводнения: максимальный уровень воды поднял отметку до дополнительных 151 см. Такой уровень зафиксировали на водомерном посту "Горный институт" ранним утром вторника.

Закрытие части затворов позволило не превышать риски наводнения города – это могло бы произойти на отметке +161 см.

На данный момент воды у Горного института идет на убыль.

Марата, Большая Пороховская, проспект Славы: в Петербурге снова ограничивают движение.

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