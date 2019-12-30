Марата, Большая Пороховская, проспект Славы: в Петербурге снова ограничивают движение

В трех районах города пройдут различные работы городских служб.

Со среды, 22 января, в Петербурге вступают в силу новые ограничения транспортного движения, предупредила Государственная административно-техническая инспекция.

До 22 апреля прокладка газопровода затруднит проезд по улице Марата от Звенигородской до Социалистической улицы. С того же, но до 14 февраля в ночное время будет сложно проехать по Большой Пороховской улице от улицы Петра Смородина до Бокситогорской, точнее, с 22.00 до 7.00. На этом участке будут устанавливать временное ограждение для ремонта фасадов.

Также со среды по 16 февраля похожие работы ограничат проезд по проспекту Славы у Витебского проспекта. Отмечается, что с 27 по 31 января и с 6 по 10 февраля движение на участке затруднится только в ночи.

Ранее мы писали, что петербургское метро бесплатно провезет ветеранов Великой Отечественной войны.

Фото: Piter.TV