Затворы дамбы в Петербурге частично закрыли из-за угрозы наводнения

Движение машин по главной трассе комплекса будет работать в обычном режиме.

В петербургском Комплексе защитных сооружений (КЗС) приняли решение частично закрыть затворы дамбы, сообщила пресс-служба КЗС. Переход к таким действиям продиктовала погода: днем 20 января западный и юго-западный ветер усилился до 17 м/с, а вода в Неве ощутимо и опасно поднялась.

Шесть водопропускных сооружений перевели в положение "закрыток", главное сооружение С-1 переводить в аварийный режим не будут. Движение автомобилей по трассе КЗС также будет осуществляться в привычном режиме.

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Фото: dambaspb.ru